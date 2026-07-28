«Талантлива была во всём и на экране, и в жизни»: 100 лет со дня рождения актрисы Инны Макаровой

100 лет назад родилась народная артистка СССР, актриса Инна Макарова. За свою первую большую кинороль в «Молодой гвардии» она получила Сталинскую премию вместе с режиссёром и коллегами по картине, а позже снялась в лентах «Высота», «Девчата» и «Женитьба Бальзаминова», которые стали классикой советского кино.