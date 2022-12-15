Закон, порядок, государство

724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дэб Юг
    Какой чудак пишет эти законы. Зачем идиоты в управлении."Это делает кажды...
  • Елена Бреслова
    А шо такое?! "В Уссурийске полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, избивших подростка"??? родит...Полиция наказала ...
  • Александр Павлов
    "Родные погибшей в ДТП жительницы Уссурийска взыскали крупную сумму с виновника аварии" ??? Автор, как это относится ...Попер не по прави...

В Оренбургской области полицейские и общественники провели урок правовой грамотности

В Оренбургской области полицейские и общественники провели урок правовой грамотности

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия, целью которых является не только профилактика преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, но и формирование у молодого поколения представления о нормах поведения, принятых в гражданском обществе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх