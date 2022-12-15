В Оренбургской области полицейские и общественники провели урок правовой грамотности

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия, целью которых является не только профилактика преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, но и формирование у молодого поколения представления о нормах поведения, принятых в гражданском обществе.
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