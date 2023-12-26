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Марочко: ВСУ пытаются усилить оборону на Краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ пытаются усилить оборону на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся к усилению обороны на Краснолиманском направлении. Соответствующей информацией в своем Telegram-канале поделился подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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