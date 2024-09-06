Знаковый день СВО: "Европейский вал" стал русским. "Линия Порошенко" рухнула, в Полтаве - паника

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demyr150648

Да, как-то не академически ведутся боевые действия: или еще не подросли генералы войны, или руководящие генералы не у тех и плохо учились. А коррупция такова, что хреновый сменят очень хренового. Буквари оперативного искусства они должны представлять уверенно. Представляют? Но нет у нас Рокоссовских в обозрении, а скорее кровавые Жуковы или тупые Буденные на местах. Где операции? Где???