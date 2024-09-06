/Globallookpress 3 сентября стало знаковым днём СВО. "Линия Порошенко", которая была частью проекта "Европейский вал", стала русской.
Знаковый день СВО: "Европейский вал" стал русским. "Линия Порошенко" рухнула, в Полтаве - паника
Комментарии
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d
demyr150648
Да, как-то не академически ведутся боевые действия: или еще не подросли генералы войны, или руководящие генералы не у тех и плохо учились. А коррупция такова, что хреновый сменят очень хренового. Буквари оперативного искусства они должны представлять уверенно. Представляют? Но нет у нас Рокоссовских в обозрении, а скорее кровавые Жуковы или тупые Буденные на местах. Где операции? Где???
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21 час.
Константин Самарин
Надоели? Не читайте коменты, или по крайней мере, займитесь самообразованием, узнаете много интересного.
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18 час.
Константин Самарин
Считаешь, сказал что-то умное? Заплывший жиром мозг только о пиве и способен думать, сочувствую.
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18 час.
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