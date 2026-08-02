При атаке БПЛА в Энгельсе погибли два человека. Новости СВО

В результате удара беспилотника в Энгельсе повреждён многоквартирный дом. Погибли два человека. Семье окажут всю необходимую помощь, жителей временно расселят, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
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