Кадровый голод и рекордно низкая безработица: ситуация на рынке труда в Курской области

Уровень безработицы в Курской области — 0,27%, регион на втором месте в ЦФО и третьем в России. При этом сохраняется кадровый дефицит, власти разрешили привлекать мигрантов только при строгом контроле и соблюдении квот.
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