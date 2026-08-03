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Курские новости

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Кадровый голод и рекордно низкая безработица: ситуация на рынке труда в Курской области

Кадровый голод и рекордно низкая безработица: ситуация на рынке труда в Курской области

Уровень безработицы в Курской области — 0,27%, регион на втором месте в ЦФО и третьем в России. При этом сохраняется кадровый дефицит, власти разрешили привлекать мигрантов только при строгом контроле и соблюдении квот.

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