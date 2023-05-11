В России традиционно стартует автопробег «Офицеры России – дорогами Памяти»

Автопробег «Офицеры России – дорогами Памяти», приуроченный к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и в поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, традиционно пройдет в России 13 мая в 9.