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В России традиционно стартует автопробег «Офицеры России – дорогами Памяти»

В России традиционно стартует автопробег «Офицеры России – дорогами Памяти»

Автопробег «Офицеры России – дорогами Памяти», приуроченный к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и в поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, традиционно пройдет в России 13 мая в 9.

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