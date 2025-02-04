В Забайкалье начали проверку после наезда поезда на антилоп-дзеренов

Во время расследования будет дана оценка действиям локомотивной бригады В рамках расследования будут проанализированы причины происшествия, чтобы выяснить, были ли соблюдены предписанные нормы безопасности и почему не удалось предотвратить столкновение.
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