Фунчоза с креветками и "морковью по-корейски"

Рекомендую попробовать этот салат всем любителям моркови по-корейски и креветок. Морковь по-корейски можете приготовить по любому рецепту или использовать даже покупную, кому как нравится (в этом случае блюдо будет готовиться еще быстрее).
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