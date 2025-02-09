Умер ставший президентом харизматичный борец за независимость своей страны от апартеида

Первый президент Намибии Сэм Нуйома скончался в возрасте 95 лет. Харизматичный отец нации возглавил борьбу за независимость от Южной Африки и правил 15 лет в качестве первого главы государства на Юго-Западе Черного континента.
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