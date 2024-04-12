Дональд Туск: ЕС должен использовать замороженные российские активы, чтобы помочь Украине

Во время пресс-конференции в Варшаве 11 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский Союз должен использовать замороженные активы России, для того, чтобы оказать так необходимую в настоящий момент помочь Украине.
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