У Димитрова травма колена

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Экс-третья ракетка мира Григор Димитров снялся со второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Он уступал Джейсону Кублеру 6:2, 6:7(5), 0:3 и не смог продолжить матч из-за травмы правого колена.