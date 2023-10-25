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В центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

В центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

По информации на 1:40 (мск) 25 октября воздушная тревога объявлена в шести областях Украины - Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пусть знают хохлы, на кого пасть разевать и руки поднимать, уже совершенно их не жалко!👀👍👈😜
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4 д.

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