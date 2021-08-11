"Пульс Планеты"

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«Биомусор», «рабы» и «оккупанты»: чем известна скандальная националистка Ирина Фарион

«Биомусор», «рабы» и «оккупанты»: чем известна скандальная националистка Ирина Фарион

Экс-депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Ирина Фарион назвала олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих «биомусором».

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Тахир Сукуров
Боюсь теперь, что во сне приснится.
Юлия
Когда Хрущев давал свободу бандеровцам, он должен был их всех стерилизовать. И не родилось бы чудовище по фамилии Фараон, или Ницой и пр.
НС
Глаза как у змеи
Екатерина Клетенкина
Скодько дури и злобы уже у немолодой особы, пора бы уже позаботиться о душе, а не чушь городить.
рафкат муратов муратов
Хрущ был отъявленный и убежденный троцкист и скрытая вражина, он сделал очень много для раскола международного коммунистического движения, его деяния соразмерны с деяниями Гитлера, Горби, ЕБНа и прочих сволочей.
степан дунов
Эта гнида при СССР была секретарем комсомола и сейчас из кожи лезет что бы быть свидомие всех свидомых.
Дядя Саша Polichek
Зачем эту больную, на всю голову тварь, поминать всуе, да ещё и у нас?
людмила
Верно. Они все на одно лицо, что фарион, что ницой, что супрун. Пугать на ночь. Ублюдки
людмила
Верно. Они все на одно лицо, что фарион, что ницой, что супрун. Пугать на ночь. Ублюдки
Анна Чапля (Шевченко)
Чем известна Фарион? Целым букетом психических расстройств. Причем, медицина в её случае бессильна.
Elena Guseva
Пристрелить как бешеную собаку.
Леонид
Запредельная шиза
Valery Pedan
Просто агент КГБ, результативно выполняющий свою роль, и своё задание...
Илья Исайкин
Больной человек!

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