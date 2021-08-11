"Пульс Планеты"Политика«Биомусор», «рабы» и «оккупанты»: чем известна скандальная националистка Ирина Фарион Экс-депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Ирина Фарион назвала олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих «биомусором».Вернуться к статье148НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТСТахир СукуровБоюсь теперь, что во сне приснится.ЮЮлияКогда Хрущев давал свободу бандеровцам, он должен был их всех стерилизовать. И не родилось бы чудовище по фамилии Фараон, или Ницой и пр.ННСГлаза как у змеиЕКЕкатерина КлетенкинаСкодько дури и злобы уже у немолодой особы, пора бы уже позаботиться о душе, а не чушь городить.рафкат муратов муратовХрущ был отъявленный и убежденный троцкист и скрытая вражина, он сделал очень много для раскола международного коммунистического движения, его деяния соразмерны с деяниями Гитлера, Горби, ЕБНа и прочих сволочей.степан дуновЭта гнида при СССР была секретарем комсомола и сейчас из кожи лезет что бы быть свидомие всех свидомых.Дядя Саша PolichekЗачем эту больную, на всю голову тварь, поминать всуе, да ещё и у нас?людмилаВерно. Они все на одно лицо, что фарион, что ницой, что супрун. Пугать на ночь. УблюдкилюдмилаВерно. Они все на одно лицо, что фарион, что ницой, что супрун. Пугать на ночь. УблюдкиА(Анна Чапля (Шевченко)Чем известна Фарион? Целым букетом психических расстройств. Причем, медицина в её случае бессильна.Elena GusevaПристрелить как бешеную собаку.ЛеонидЗапредельная шизаVPValery PedanПросто агент КГБ, результативно выполняющий свою роль, и своё задание...Илья ИсайкинБольной человек!Комментировать
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