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Крымская газета

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Какой сегодня день: 26 сентября

Какой сегодня день: 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, отмечаетсяВсемирный день моря. Дата события уникальна для каждого года. В 2024 году эта дата — 26 сентября Цель праздника - привлечь внимание людей к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление, а также к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений.

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