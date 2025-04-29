Сергей Перминов: жилищное строительство – это важный сектор экономики

С 2027 года возобновится федеральная программа «Стимул» На прошедшей неделе в Доме правительства Ленинградской области прошло совещание с участием губернатора Александра Дрозденко и замминистра строительства Никиты Стасишина, а также девелоперов.
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