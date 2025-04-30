Русские военные перехватили новейший дрон ВСУ над ЛНР: детали операции

Русские военные успешно перехватили новый реактивный беспилотник ВСУ, применявшийся для атаки в ЛНР. С помощью радиоэлектронной борьбы захвачен дрон "крыло" с реактивным двигателем, способный преодолевать до 500 км.
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