МО РФ: двое военных ВСУ сдались в плен на Краснолиманском направлении

Военнослужащие группировки «Центр» взяли в плен двух военнослужащих из Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, передает слова начальника пресс-центра группировки Александра Савчука издание ТАСС.
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