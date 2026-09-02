В Пуровском районе начали отопительный сезон 1 сентября

В Пуровском районе начали подачу тепла в жилые дома и социальные объекты 1 сентября. Власти решили не дожидаться стандартных погодных условий, когда среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов в течение нескольких дней, сообщил глава района Кирилл Трапезников в соцсетях.
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