В Белом доме заявили, что не мешали Карлсону брать интервью у Путина

Слова американского журналиста и бывшего телеведущего канала Fox News Такера Карлсона о том, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена мешала ему взять интервью у российского президента Владимира Путина, являются ложью.
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