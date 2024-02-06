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В Белом доме заявили, что не мешали Карлсону брать интервью у Путина

В Белом доме заявили, что не мешали Карлсону брать интервью у Путина

Слова американского журналиста и бывшего телеведущего канала Fox News Такера Карлсона о том, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена мешала ему взять интервью у российского президента Владимира Путина, являются ложью.

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