По словам нейрофизиологов, наш мозг всегда работает в режиме многозадачности: в него поступают входящие сигналы от сенсорных рецепторов и органов чувств, он координирует работу внутренних органов и систем, планирует движения.
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