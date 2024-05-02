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Тест на многозадачность: что лучше и быстрее — делать дела по очереди или все сразу? (видео)

Тест на многозадачность: что лучше и быстрее — делать дела по очереди или все сразу? (видео)

По словам нейрофизиологов, наш мозг всегда работает в режиме многозадачности: в него поступают входящие сигналы от сенсорных рецепторов и органов чувств, он координирует работу внутренних органов и систем, планирует движения.

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