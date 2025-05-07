Военкор предрёк ухудшение ситуации после самой массовой украинской атаки по территориям РФ

Ситуация с атаками украинскими БПЛА по территориям России будет ухудшаться. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц, отметив, что «рекорд» самой массовой атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) рано или поздно будет побит.