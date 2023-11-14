Байден выразил надежды на более «аккуратные действия» Израиля в секторе Газа

Соединённые Штаты Америки хоть и поддерживают Израиль в военном плане, содействуя их наземной операции в секторе Газа, но неоднократно выражали свое беспокойство по поводу планирования израильской армией операций, в ходе которых жизнь мирного населения не берется в расчёт.