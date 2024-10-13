Обзор трофейного инженерного БТР M1132 ESV Stryker ВСУ, захваченного бойцами 810-ой отдельной бригады морской пехоты ЧФ в Курском приграничье.
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Обзор трофейного инженерного БТР M1132 ESV Stryker ВСУ, захваченного бойцами 810-ой отдельной бригады морской пехоты ЧФ в Курском приграничье.
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