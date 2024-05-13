Американский сенатор призвал дать Израилю ядерные бомбы для ударов по Ирану и Палестине

Сенатор от Республиканской партии (штат Южная Каролина) Линдси Грэм в эфире телеканала NBC выступил с резонансным заявлением, в котором провел параллель между ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки и возможным нанесением Израилем ядерного удара по Ирану и Палестине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии