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Царьград

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Психолог Никишина объяснила, как страх старости меняет поведение

Психолог Никишина объяснила, как страх старости меняет поведение

Доктор психологических наук Вера Никишина из Пироговского Университета объяснила, как негативное отношение к старости формирует страх и ведёт к изменению поведения.

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