Сверхмощное русское «Торнадо» сожгло нацистов в пепел: Карта специальной военной операции на Украине на 17 октября 2024 года Юлия СоколоваСегодняшней ночью Вооружённые силы России нанесли точечный ракетный удар по стратегически важному арсеналу Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Часов Яр.