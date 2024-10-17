Сверхмощное русское «Торнадо» сожгло нацистов в пепел: Карта специальной военной операции на Украине на 17 октября 2024 года Юлия СоколоваСегодняшней ночью Вооружённые силы России нанесли точечный ракетный удар по стратегически важному арсеналу Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Часов Яр.
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