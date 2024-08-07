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В России с 1 января начнут действовать новые выплаты для многодетных семей

В России с 1 января начнут действовать новые выплаты для многодетных семей

Российские семьи с детьми смогут получить новый налоговый вычет уже в 2025 году. Об этом стало известно по результатам встречи главы правительства Михаила Мишустина и руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.

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