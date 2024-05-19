На фоне слухов о побеге из страны отмененная в Кремле Наташа Королева сделала громкое заявление: «Будем петь, зажигать и танцевать»

На прошлой неделе в честь дня Победы 9 мая по Первому каналу показали большой Кремлевский концерт. На сцене выступили многие звезды российской эстрады, включая Николая Баскова, Ларису Долину, SHAMAN, Зару и других.
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