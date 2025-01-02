Российские войска зачистили рубеж от Успенковки до Янтарного

Российские военные провели успешную зачистку группировки ВСУ на участке от Успенковки до Янтарного. Противник оказывает точечное сопротивление, но российская артиллерия эффективно уничтожает вражеские силы.
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