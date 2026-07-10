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Мнение: «Конкуренцию Ле Пен составит кто-нибудь из действующих политиков», – Евгений Осипов

Мнение: «Конкуренцию Ле Пен составит кто-нибудь из действующих политиков», – Евгений Осипов

В эфире программы «Мнение» старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов прокомментировал заявление лидера парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о готовности к участию в президентских выборах во Франции.

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