МИД РФ: Если ФРГ будет препятствовать российским журналистам, то немецкие будут выдворены

Официальный представитель МИД Мария Захарова, выступила в эфире программы «Соловьев Live» и заявила о том, что если в Германии окажут противодействие работе корреспондентов из России, то их немецким коллегам придется покинуть нашу страну.
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