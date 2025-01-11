12 января — день рождения Шарля Перро

Туа собрала самые интересные факты о жизни и творчестве знаменитого сказочника. 123RF/legion-media.ruШарль Перро родился в Париже 12 января в богатой буржуазной семье и был седьмым ребенком своих родителей, Пьера Перро и Пакетты Ле Клер.