12 января — день рождения Шарля Перро

Туа собрала самые интересные факты о жизни и творчестве знаменитого сказочника. 123RF/legion-media.ruШарль Перро родился в Париже 12 января в богатой буржуазной семье и был седьмым ребенком своих родителей, Пьера Перро и Пакетты Ле Клер.
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