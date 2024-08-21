Мошенники придумали новую схему с арендой банковских карт

Раньше они покупали карты, а теперь берут их в аренду.фото: pixabay.com/rupixen--> Банковские эксперты выявили изменения в мошеннических схемах: теперь для вывода денег преступники берут банковские карты в аренду у так называемых дропов, сообщает пресс-служба ВТБ.