Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Тобайас Харрис: «Рядовые болельщики «Сиксерс» готовы обменять меня на песочное печенье»

Форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис отреагировал на слухи о возможном обмене. «Рядовые болельщики «Сиксерс» готовы обменять меня на песочное печенье.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх