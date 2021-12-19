Крайон (Ли Кэрролл) - Двенадцать слоёв ДНК: Эзотерическое исследование внутреннего мастерства. Глава 15( продолжение).

Взгляд на галактикуОна прекрасна, не правда ли, когда мы находимся здесь, над вашей галактикой? Так называемый момент тишины: мы видим, как галактика очень медленно движется по спирали, — это невероятно, божественно, завораживающе, нет слов.
Взгляд на галактикуОна прекрасна, не правда ли, когда мы находимся здесь, над вашей галактикой? Так называемый момент тишины: мы видим, как галактика очень медленно движется по спирали, — это невероятно, божественно, завораживающе, нет слов.
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