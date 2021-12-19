Популярные статьи

Свежие комментарии

Крайон (Ли Кэрролл) - Двенадцать слоёв ДНК: Эзотерическое исследование внутреннего мастерства. Глава 15( продолжение).

Крайон (Ли Кэрролл) - Двенадцать слоёв ДНК: Эзотерическое исследование внутреннего мастерства. Глава 15( продолжение).

Взгляд на галактикуОна прекрасна, не правда ли, когда мы находимся здесь, над вашей галактикой? Так называемый момент тишины: мы видим, как галактика очень медленно движется по спирали, — это невероятно, божественно, завораживающе, нет слов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх