Мухаметшин: Для Татарстана День народного единства имеет особое значение

Для Татарстана, одного из самых многонациональных регионов России, где на протяжении тысячелетий в мире и согласии проживают представители 175 национальностей, День народного единства имеет особое значение.
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