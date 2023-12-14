Кандидат в президенты США выступает против вступления Украины в НАТО

В ходе организованной телеканалом CNN панельной дискуссии Town Hall кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Соединенным Штатам необходимо гарантировать России, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.
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