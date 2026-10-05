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Law & Order's First Crossover Featured One Of The Show's Most Memorable Guest Stars

Law & Order's First Crossover Featured One Of The Show's Most Memorable Guest Stars

Detective Munch's road to becoming one of the most enduring characters on Law & Order: SVU started on a totally different cop drama in the '90s.

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