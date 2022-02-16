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Большой пикап за 1,2 млн рублей. Great Wall King Kong ожидается в России в этом году

Большой пикап за 1,2 млн рублей. Great Wall King Kong ожидается в России в этом году

Новый недорогой пикап Great Wall King Kong скоро появится на рынке Китая, при этом «Китайские автомобили» сообщают, что автомобиль может появиться в России уже во второй половине 2022 года.

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