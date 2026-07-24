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Аргументы и Факты

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Иран пригрозил убивать военных США за каждого погибшего иранца

Иран пригрозил убивать военных США за каждого погибшего иранца

Командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что Иран намерен убивать по одному американскому военнослужащему за каждого погибшего в результате ударов США гражданина исламской республики.

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