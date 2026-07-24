Иран пригрозил убивать военных США за каждого погибшего иранца

Командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что Иран намерен убивать по одному американскому военнослужащему за каждого погибшего в результате ударов США гражданина исламской республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии