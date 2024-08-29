Главный тренер «Челси» выдвинул ультиматум Стерлингу: «Не получит ни одной минуты на поле»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды нападающего Рахима Стерлинга.
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