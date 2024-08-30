В Млечном Пути обнаружили новое звездное скопление

Астрономы Национального исследовательского института астрономии и геофизики в Каире случайно обнаружили новое рассеянное скопление в галактике Млечный Путь с помощью спутника Gaia Европейского космического агентства.
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