Средняя Азия закрывает двери исламским радикалам, а Россия рискует повторить печальный опыт Европы

Леонид Руси

Арабский стиль... это ограничение развития личности... Можно не учиться... Можно быть дебилом и бруталом... Упор делается на религиозный фанатизм... Но есть два вида развития... духовное и душевное... Душевное рассматривает развитие интеллекта, расширение горизонта знаний и умений... Богатый опыт во многих профессиях и искусстве... А духовное... Здесь можно ничего не знать и делать упор на таинственность и на загадочное глубокомыслие...