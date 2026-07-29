Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 911 подписчиков

Средняя Азия закрывает двери исламским радикалам, а Россия рискует повторить печальный опыт Европы

Средняя Азия закрывает двери исламским радикалам, а Россия рискует повторить печальный опыт Европы

Интересная новость пришла недавно из Таджикистана. «Власти республики продолжают реализацию мер, направленных на ограничение использования одежды и атрибутов внешнего вида, которые официально считаются не соответствующими национальным традициям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Арабский стиль... это ограничение развития личности... Можно не учиться... Можно быть дебилом и бруталом... Упор делается на религиозный фанатизм... Но есть два вида развития... духовное и душевное... Душевное рассматривает развитие интеллекта, расширение горизонта знаний и умений... Богатый опыт во многих профессиях и искусстве... А духовное... Здесь можно ничего не знать и делать упор на таинственность и на загадочное глубокомыслие...
Ответить
1 м.
Елена Соколова
Абсолютно согласна.
Ответить
1 м.
vladstamp
Нашим законотворцам даже мозгами шевелить не надо!!! Переписали законы у этих бывших азиатских республик и приняли!!! Всё, как говорится - большого ума не нужно!!!
Ответить
1 м.