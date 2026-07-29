Интересная новость пришла недавно из Таджикистана. «Власти республики продолжают реализацию мер, направленных на ограничение использования одежды и атрибутов внешнего вида, которые официально считаются не соответствующими национальным традициям.
Средняя Азия закрывает двери исламским радикалам, а Россия рискует повторить печальный опыт Европы
Комментарии
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Леонид Руси
Арабский стиль... это ограничение развития личности... Можно не учиться... Можно быть дебилом и бруталом... Упор делается на религиозный фанатизм... Но есть два вида развития... духовное и душевное... Душевное рассматривает развитие интеллекта, расширение горизонта знаний и умений... Богатый опыт во многих профессиях и искусстве... А духовное... Здесь можно ничего не знать и делать упор на таинственность и на загадочное глубокомыслие...
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1 м.
Елена Соколова
Абсолютно согласна.
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1 м.
vladstamp
Нашим законотворцам даже мозгами шевелить не надо!!! Переписали законы у этих бывших азиатских республик и приняли!!! Всё, как говорится - большого ума не нужно!!!
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1 м.
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