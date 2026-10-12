Страна и люди
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Страна и люди

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Девять россиян оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале

Девять россиян оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале

Группа из девяти российских туристов оказалась отрезана от внешнего мира из-за наводнений в Непале. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник посольства РФ в Катманду Ринчен Ракшаев.

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