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"Мы их теряем": поддержка Америки в арабском мире побила антирекорд

"Мы их теряем": поддержка Америки в арабском мире побила антирекорд

День 7 октября 2023 года стал переломным моментом не только для Израиля, но и для арабского мира. Ужасающая атака ХАМАС произошла как раз в тот момент, когда в регионе, казалось, зарождался новый порядок.

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