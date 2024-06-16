"Мы их теряем": поддержка Америки в арабском мире побила антирекорд

День 7 октября 2023 года стал переломным моментом не только для Израиля, но и для арабского мира. Ужасающая атака ХАМАС произошла как раз в тот момент, когда в регионе, казалось, зарождался новый порядок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии