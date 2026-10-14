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Латвия хотела перекрыть транзит российского зерна — и внезапно уперлась в американские деньги

Латвия хотела перекрыть транзит российского зерна — и внезапно уперлась в американские деньги

Премьер Андрис Кулбергс признал: запретить перевозки или резко поднять железнодорожный тариф на 300%, чтобы обрубить поставки товаров из России, Рига не может Изображение сгенерировано ИИ Дело в том, что зерно к моменту транзита уже нередко не принадлежит России.

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