Латвия хотела перекрыть транзит российского зерна — и внезапно уперлась в американские деньги

Премьер Андрис Кулбергс признал: запретить перевозки или резко поднять железнодорожный тариф на 300%, чтобы обрубить поставки товаров из России, Рига не может Изображение сгенерировано ИИ Дело в том, что зерно к моменту транзита уже нередко не принадлежит России.
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