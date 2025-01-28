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AFP: Coca-Cola отзывает напитки в Европе из-за высокого содержания хлоратов

Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочерняя компания The Coca-Cola Company, сообщила о массовом отзыве своей продукции с рынков Бельгии, Британии, Люксембурга, Нидерландов, Франции и ФРГ из-за превышения содержания хлоратов.

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