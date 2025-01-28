AFP: Coca-Cola отзывает напитки в Европе из-за высокого содержания хлоратов

Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочерняя компания The Coca-Cola Company, сообщила о массовом отзыве своей продукции с рынков Бельгии, Британии, Люксембурга, Нидерландов, Франции и ФРГ из-за превышения содержания хлоратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии