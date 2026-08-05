В Париже девушку не пустили на борт из-за ее российского паспорта

В парижском аэропорту россиянке отказали в регистрации на рейс. Девушка рассказала ИА Регнум, что старшая сотрудница французской авиакомпании поменялась в лице, когда увидела заграничный паспорт гражданина РФ и прямым текстом сказала «She’s not going» (она не полетит).